Основатель Эрарты рассказала, почему закрылся проект "Эрарта-сцена". По ее словам, проект не был основной деятельностью музея и был направлен на расширение аудитории.

Таким образом мы расширяли свою аудиторию, не более того. Потом мы поняли, что в "Эрарте" настолько развернулась выставочная деятельность – если вы заметили, мы стали делать выставки в таком количестве, такого уровня и с такими именами, которые требуют огромных затрат, что стало понятно, что заниматься побочным направлением не имеет смысла, надо сосредоточиться на главном. Просто "Эрарта" прошла определенный этап своей жизни. На том этапе это было нужно и интересно, на этом этапе не имеет смысла этим заниматься.

Марина Варавина, основатель Эрарты