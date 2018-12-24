В Эрарте презентовали книгу основателя музея. Она впервые за 9 лет пообщалась с журналистами

Основатель Эрарты Марина Варварина написала книгу об особенностях цветов.

В Эрарте открылась выставка-презентация книги "Долина Красок". Книгу об особенностях цветов написала основатель музея Марина Варварина. Она впервые за девять лет пообщалась с журналистами и рассказала о сюжете.

В "Долине красок" фигурирует шесть государств, каждый из которых, соответствует цвету. Дух каждого соответствует тем эмоциональным ассоциациям, которые вызывает каждый цвет, согласно тем наукам, который цветами занимаются. Марина Варварина, основатель музея Эрарта

Каждый цвет ассоциируется со знакомыми странами: Королевство Синих, Республика Зеленых и Союз Красных.

Это не работает, как диагноз. Как по Фреду: "Если вам приснился огненный петух, то это значит что-то". Тем не менее, согласно накопленной статистике, во всем анализе и наведении мостов между цветом и особенностями человека, этот материал говорит о серьезных и объективных данных. Это очень интересно и можно открыть много интересного о себе самом. Марина Варварина, основатель музея Эрарта

Автором иллюстраций стал известный художник Николай Копейкин. Посмотреть на разноцветную выставку можно будет до 9 февраля.

Фото и видео: Piter.TV