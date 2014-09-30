В Осмино "Лада" насмерть сбила пешехода

Личность погибшего предстоит установить, на вид ему 70 лет.

В Лужском районе в ДТП у поселка Осмино погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в 21:30 на 60 км автодороги "Толмачево – Нарва", около населенного пункта Осмино, 65-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигаясь со стороны Нарвы в сторону Толмачево, наехал на неустановленного пешехода, на вид 70 лет, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

Неустановленный пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция устанавливает все детали происшествия, проводится проверка.

Также в Вартемягах Haval наехал на лежащего на дороге 70-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv