В Петербурге задержали мужчину, оскорбившего в интернете архангельского прокурора

Петербуржец напакостил в интернете еще в июне прошлого года.

Вечером в понедельник, 16 ноября, петербургская полиция задержала на Литейном проспекте мужчину, находящегося в федеральном розыске. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 41-летний петербуржец обвинялся в оскорблении представителя власти.

Как выяснилось, в июне прошлого года задержанный опубликовал в интернете сообщения с оскорблениями прокурора Ленского района Архангельской области. Мужчина унизил честь и достоинство служащего за исполнение им своих должностных обязанностей. Позднее, уже в феврале этого года в Архангельске возбудили розыскное дело, не избирая меру пресечения. Злоумышленника доставили в полицию для передачи инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети.

Фото: Piter.TV