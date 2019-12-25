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В Петербурге задержали мужчину, оскорбившего в интернете архангельского прокурора
Сегодня, 14:08
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himif

В Петербурге задержали мужчину, оскорбившего в интернете архангельского прокурора

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Петербуржец напакостил в интернете еще в июне прошлого года.

Вечером в понедельник, 16 ноября, петербургская полиция задержала на Литейном проспекте мужчину, находящегося в федеральном розыске. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, 41-летний петербуржец обвинялся в оскорблении представителя власти.

Как выяснилось, в июне прошлого года задержанный опубликовал в интернете сообщения с оскорблениями прокурора Ленского района Архангельской области. Мужчина унизил честь и достоинство служащего за исполнение им своих должностных обязанностей. Позднее, уже в феврале этого года в Архангельске возбудили розыскное дело, не избирая меру пресечения. Злоумышленника доставили в полицию для передачи инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали, что петербуржца заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети.

Фото: Piter.TV

Теги: оскорбление представителя власти, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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