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Оскар Кучера рассказал, как лечился от коронавируса
Сегодня, 20:45
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smirenny

Оскар Кучера рассказал, как лечился от коронавируса

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У звезды интересовались, почему он перестал вести телепередачу.

В понедельник, 1 июня, Оскар Кучера в своем личном аккаунте в соцсети рассказал, почему не ведет телепередачу "Звезды Сошлись". Он и вся семья артиста переболели коронавирусной инфекцией. 

Кучера поделился, что семья перенесла болезнь легко, а сам он – тяжелее, но без пневмонии и больницы. 

Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили Covid19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G.

вспоминает ведущий. 

После всего пережитого актер решил остаться дома на карантине, к тому же, программа ушла на летние каникулы. Съемки могут возобновиться в конце августа. 

Расскажу как я лечился: Витамин С в больших дозах, витамин D в больших дозах, цинк, и Деринат внутримышечно. Да, и ещё Цитросепт. Будьте здоровы!

отметил артист. 

Напомним, что, в случае подозрений на болезнь, необходимо проконсультироваться с врачом: заниматься самолечением может быть опасно. 

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова решила отказаться от алкоголя после подозрений на инсульт.

Фото: instagram.com/oskarkuchera/

Теги: коронавирус, оскар кучера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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