Оскар Кучера рассказал, как лечился от коронавируса

У звезды интересовались, почему он перестал вести телепередачу.

В понедельник, 1 июня, Оскар Кучера в своем личном аккаунте в соцсети рассказал, почему не ведет телепередачу "Звезды Сошлись". Он и вся семья артиста переболели коронавирусной инфекцией.

Кучера поделился, что семья перенесла болезнь легко, а сам он – тяжелее, но без пневмонии и больницы.

Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили Covid19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G.

вспоминает ведущий.

После всего пережитого актер решил остаться дома на карантине, к тому же, программа ушла на летние каникулы. Съемки могут возобновиться в конце августа.

Расскажу как я лечился: Витамин С в больших дозах, витамин D в больших дозах, цинк, и Деринат внутримышечно. Да, и ещё Цитросепт. Будьте здоровы! отметил артист.

Напомним, что, в случае подозрений на болезнь, необходимо проконсультироваться с врачом: заниматься самолечением может быть опасно.

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова решила отказаться от алкоголя после подозрений на инсульт.

Фото: instagram.com/oskarkuchera/