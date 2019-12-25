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Оштрафована клиника в Петербурге, сотрудники которой заразились коронавирусом
Сегодня, 21:19
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Оштрафована клиника в Петербурге, сотрудники которой заразились коронавирусом

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В ходе расследования в работе учреждения были найдены многочисленные нарушения.

Стало известно, что клиника в центре Петербурга оказалась оштрафована за заражение сотрудников коронавирусом. Подробности дела приводят 8 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО "Медси Санкт-Петербург" – клинику, отделение которой находится на улице Марата, дом 6. В клинике были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом.

Санитарно-эпидемиологическое расследование в работе клиники показало множество нарушений. Сторона защиты заявила, что заражение коронавирусов расценивается как "занос сотрудниками". Дальше заболевание не распространилось, отметила сторона защиты. В клинике попросили о снижении штрафа ниже низшего предела, а также не приостанавливать собственную деятельность.

Ранее мы сообщали о том, что по решению суда штраф получила врач-терапевт из Петербурга за неразмещение сведений о тесте на коронавирус.

Фото: Piter.tv

Теги: клиника, петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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