Оштрафована администрация Московского района

Ее обвинили в нецелевом расходовании денежных средств.

Администрацию Московского района Петербурга оштрафовали. Такое решение принял мировой судья 59 участка. Об этом сообщили в "Конкретно.ру". Местную власть посчитали причастной к нецелевому расходованию бюджетных средств. Это показала проверка КСП.

По данным инспекции, администрация потратила более 863 тысяч рублей на замену подъемной платформы для маломобильной группы населения. Контракт заключен в 2018 году. Однако платформа не находится в имуществе администрации и не стоит на бухгалтерском учете. Также в планах ремонт объекта не был заявлен. Деньги на данную задачу появились благодаря экономии средств после заключенных соглашений.

Ответственным чиновникам придется заплатить пять процентов от потраченной суммы (42 тысячи рублей). Привлечен первый заместитель главы - Борис Эпельман. Его обвинили в нарушении порядка формирования и материального обеспечения выполнения госзадания. Речь идет о проекте по установке камер видеонаблюдения. Работы должны были вестись за счет городской субсидии. Должностному лицу придется выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы.

Фото: Piter.tv

