ЗакС поддержал отмену штрафов за остекленные до 11 января балконы

Застекленные лоджии признали жизненной необходимостью.

Петербургский ЗакС поддержал идею не штрафовать горожан, остекливших балконы до 11 января текущего года. Поправки в закон, разработанные по поручению Вячеслава Макарова, поддержали в первом чтении на заседании парламента 5 февраля.

Депутаты настаивали, что застекленные лоджии стали жизненной необходимостью, поэтому нервировать людей с лишними штрафами посчитали несправедливым. Если балконы были застеклены до упомянутого числа, то штраф на владельцев закрытых лоджий не распространяется.

Штрафами за остекление балконов изначально предложили наказывать жильцов исторических домов. По мнению депутатов, застекленные лоджии портят изначальный вид и фасад старинных домов в центральных районах города.

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