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Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама "Дорога через войну"
Сегодня, 8:55
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nadezhda_sib

Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама "Дорога через войну"

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Она расскажет всю историю войны глазами солдата.

В Петербурге появится трехмерная панорама с историей всей Великой Отечественной войны глазами солдата. Об этом 27-го июня сообщило "ТАСС".

Музейно-выставочное пространство откроет творческая группа "Невский баталист" на территории "Севкабель Порт". Но там оно расположится временно. Для экспозиции выберут другую постоянную площадку. Сейчас группа и городская администрация находятся в ее поиске.

Всего планируется восемь залов. Следуя по пути солдата, зрители увидят весь путь войны от ее начала до возвращения домой. Сюжет экспозиции создается на основе фотографий, кадров кинохроники, исторических документов, а также с учетом того, что видели поисковики на местах сражений во время раскопок. 

Открытие трехмерной панорамы ожидается в сентябре. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылась уникальная выставка абстрактного искусства

Фото: tatfrontu.ru

Теги: дорога через войну, невский баталист, трехмерная панорама
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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