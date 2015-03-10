Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама "Дорога через войну"

Она расскажет всю историю войны глазами солдата.

В Петербурге появится трехмерная панорама с историей всей Великой Отечественной войны глазами солдата. Об этом 27-го июня сообщило "ТАСС".

Музейно-выставочное пространство откроет творческая группа "Невский баталист" на территории "Севкабель Порт". Но там оно расположится временно. Для экспозиции выберут другую постоянную площадку. Сейчас группа и городская администрация находятся в ее поиске.

Всего планируется восемь залов. Следуя по пути солдата, зрители увидят весь путь войны от ее начала до возвращения домой. Сюжет экспозиции создается на основе фотографий, кадров кинохроники, исторических документов, а также с учетом того, что видели поисковики на местах сражений во время раскопок.

Открытие трехмерной панорамы ожидается в сентябре.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылась уникальная выставка абстрактного искусства.

Фото: tatfrontu.ru