Люди и манекены. Проект "Пропавшие в кинохронике" – в фоторепортаже Piter.tv

Проект команды "Невский баталист" продолжает свою работу в пятом павильоне киностудии "Ленфильм". Наш корреспондент узнал, чем пространство может быть интересно для петербуржцев и гостей города.

Трехмерная панорама начала свою работу в конце апреля 2022 года. Вход на нее платный, но организаторы периодически устраивают и "бесплатные" дни, как правило, приуроченные к дням воинской славы России или праздничным датам. Найти место несложно: на Каменноостровском проспекте стоит фигура фронтового кинооператора, далее нужно пройти по стрелкам на асфальте.

В экскурсии вместе с аудиогидом гость пространства наблюдает за 15 эпизодами, связанными темой Великой Отечественной, истории страны и киностудии "Ленфильм". Зрители переносятся из России 90-х на Ижорский завод через Сталинград и горы Кавказа до Берлина и процесса в Нюрнберге. Не все имена могут быть знакомы гостям моложе, но для этого на стенах прикреплены QR-коды, по которым можно устранить пробелы в знаниях. Узнать, что снял режиссер Ян Фрид или как альпинист Михаил Бобров работал над защитой высотных рубежей города на Неве.

Как выглядит сейчас пространство и как органично туда вписываются посетители – в фоторепортаже Piter.tv.

Не панорамой единой живет пространство на "Ленфильме". В формате VR гости "Пропавших в кинохронике" могут увидеть "Поезд Победы" – знаменитый проект "Невского баталиста", уже запечатленный на видео. Кроме этого в современных очках гости могут увидеть Петербург с высоты птичьего полета или посмотреть на красоты Выборга.

Фото, текст: Федор Быков для Piter.tv