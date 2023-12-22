Выставка "Пропавшие в кинохронике"

Выставка расположена в павильоне студии "Ленфильм". Вход по сеансам, которые начинаются в 12:00. Последний сеанс в 18:45. Для посетителей старше шести лет.

В самом крупном павильоне "Ленфильма" открылась самая большая в стране трехмерная панорама о войне. Посетителям предлагают пройти маршрут из 15 эпизодов, которые рассказывают о разных событиях Великой Отечественной войны. Первая локация – Невский пятачок – сначала 40-х, потом 90-х.

Этот иммерсивный проект предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлых лет и узнать больше о том, как создавалось кино и как запечатлевалась история в трудные времена для нашей страны. Он основан на реальных историях кинооператоров, актеров, режиссеров, сотрудников киностудий и фотокорреспондентов, которые стали рассказчиками и проводниками для посетителей в мир нашего общего прошлого.

Выставка создана петербургской командой "Невский баталист".

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"