В мастерской "Невский баталист" на "Ленфильме" петербурженка сделала интимные фотографии

Чтобы привлечь внимание к проблеме, запись предоставили средствам массовой информации.

Во время экскурсии в мастерской "Невский баталист" на "Ленфильме" девушка и молодой человек устроили сомнительную фотосессию. Посетительница оголила тело и на фоне экспонатов начала позировать перед камерой. После замечаний работников охраны парочка убежала. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Представители мастерской пояснили, что кадры были размещены в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме. Горожан призвали вести себя культурно в подобных местах. Работники учреждения шокированы. Обращаться в полицию они пока не планируют.

Ранее на Piter.tv: на Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна.

Видео: пресс-служба "Невского баталиста"