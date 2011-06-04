  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:44
208
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В мастерской "Невский баталист" на "Ленфильме" петербурженка сделала интимные фотографии

0 0

Чтобы привлечь внимание к проблеме, запись предоставили средствам массовой информации.

Во время экскурсии в  мастерской "Невский баталист" на "Ленфильме" девушка и молодой человек устроили сомнительную фотосессию. Посетительница оголила тело и на фоне экспонатов начала позировать перед камерой. После замечаний работников охраны парочка убежала. Об этом рассказали в пресс-службе музея. 

Представители мастерской пояснили, что кадры были размещены в СМИ, чтобы привлечь внимание  к проблеме. Горожан призвали вести себя культурно в подобных местах. Работники учреждения шокированы. Обращаться в полицию они пока не планируют. 

Ранее на Piter.tv: на Алтайской улице мужчина убил собаку, выбросив ее из окна.

Видео: пресс-служба "Невского баталиста"

 

Теги: девушка устроила фотосессию, ленфильм, невский баталист, пошлые фотографии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии