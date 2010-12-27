Проект AMOR PHE посвящен беспредметному искусству.

В Петербурге открылась уникальная выставка абстрактного искусства. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Проект под названием "AMOR PHE" посвящен беспредметному искусству. Серия выставок должна объединить абстракционизм, структурализм, конструктивизм, бионику, ташизм и абстрактный экспрессионизм.

По словам куратора выставки Александры Траугот: отбор художников осуществляется довольно жестко, планка была поставлена высоко с ориентацией на заслуженные имена, такие как Заха Хадид, Стен Ипсен, Тони Крег.

Ключевая цель AMOR PHE – познакомить широкую публику с наиболее яркими представителями современной сцены абстрактного искусства. Кроме того, подобные проекты позволяют объединить профессионалов мира дизайна и искусства с их потенциальными заказчиками, а это жизненно важно для развития современного российского искусства отметила куратор проекта Александра Траугот

Выставка пройдет с 18 июня по 5 июля во Дворце Великого князя Владимира. В рамках экспозиции будут представлены живопись, графика, объекты, ювелирная пластика, текстиль.

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Фото:пресс-служба мероприятия