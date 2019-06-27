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Вышел трейлер нового фильма режиссера "Послезавтра"

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Премьера картины в России запланирована на 28 ноября 2019.

В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости"). Премьера картины в России запланирована на 28 ноября 2019.

Сюжет картины расскажет о событиях июня 1942 года, когда американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй. Битва стала поворотной точкой в войне на Тихом океане. Японский флот, потерявший 4 тяжёлых авианосца, 248 самолётов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.

Главные ролив картины сыграли Люк Эванс, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Эд Скрейн, Александр Людвиг и другие.
Видео: Ютуб/ Lionsgate Movies 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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