Вышел трейлер нового фильма режиссера "Послезавтра"

Премьера картины в России запланирована на 28 ноября 2019.

В сети появился первый трейлер исторической драмы "Мидуэй", снятой Роланд Эммерихом ("Послезавтра", "День независимости"). Премьера картины в России запланирована на 28 ноября 2019.

Сюжет картины расскажет о событиях июня 1942 года, когда американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй. Битва стала поворотной точкой в войне на Тихом океане. Японский флот, потерявший 4 тяжёлых авианосца, 248 самолётов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.

Главные ролив картины сыграли Люк Эванс, Патрик Уилсон, Вуди Харрельсон, Мэнди Мур, Эд Скрейн, Александр Людвиг и другие.

Видео: Ютуб/ Lionsgate Movies