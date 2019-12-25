Осенью в Ленобласти выберут наиболее активного гражданина

В 47-ом регионе стартовал конкурс на определение лучшего инициативного гражданина. В нем примут участие свыше 3500 старост, членов общественных советов и организаторов самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Конкурсанты могут подать свои заявки в районную администрацию по месту жительства до 9 октября. Отбор победителей будет произведен после просмотра презентаций, в которых участники должны рассказать о себе.
Итоги будут подведены в конце октября.
Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине обсудят модернизацию библиотек Петербурга и Ленобласти.00:3
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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