Осенью петербуржцы предпочли покупке квартир одежду

В топ-10 самых популярных запросов вошли ботинки, куртки и резиновые сапоги

Решение квартирного вопроса перестало быть для жителей Петербурга задачей номер один. Согласно исследованию специалистов "Авито", этой осенью горожане больше интересуются покупкой одежды, нежели жилья. Об этом пишет пресс-служба организации.

В топ-10 самых популярных запросов вместо сандалий, босоножек и шортов, которые искали люди летом, вошли ботинки, куртки и резиновые сапоги. А вот покупка квартиры вовсе отошла на второй план.

Ранее мы писали, что жительница Улан-Удэ лишилась 120 тысяч, покупая квартиру в Петербурге.

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