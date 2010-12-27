Жительница Улан-Удэ лишилась 120 тысяч, покупая квартиру в Петербурге

Женщину привлекла выгодная цена жилья.

Во вторник, 15 октября, в полицию обратилась жительница Улан-Удэ, которая стала жертвой мошенников. Женщина рассказала стражам порядка, что потеряла 120 тысяч рублей, желая купить квартиру в городе на Неве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Бурятии.

Потерпевшая нашла объявление о продаже квартиры в Петербурге на одном из популярных сайтов. Ее привлекла выгодная цена жилья, и она связалась с хозяином жилплощади. Побеседовав с мужчиной, она перечислила в качестве предоплаты 120 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Тогда жительница Улан-Удэ попросила своего знакомого из Петербурга проверить продавца и квартиру. Однако по указанному адресу он не нашел в городе жилплощади.

По факту случившегося ведется расследование. Полиция Бурятии просит граждан быть бдительными при общении с незнакомцами.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали банду мошенников, грабивших пенсионеров.

Фото: pixabay.com