В Петербурге задержали банду мошенников, грабивших пенсионеров

В настоящее время удалось доказать причастность подозреваемых как минимум к одному преступлению.

Сотрудники уголовного розыска и правоохранители Василеостровского района совместными усилиями пресекли деятельность ОПГ, специализирующейся на ограблении пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, который проходили в городе с 15 по 16 октября, стражам порядка удалось задержать двух уроженцев Ставропольского края 1985 и 1988 годов рождения. В настоящее время удалось доказать причастность задержанных как минимум к одному преступлению.

В начале сентября злоумышленники пришли в квартиру 79-летней пенсионерки на Новосмоленской набережной. Аферисты предложили женщине купить постельное белье, а затем украли у нее 60 тысяч рублей и скрылись.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент полиция ищет других участников ОПГ и выясняет причастность задержанных к другим грабежам.

Ранее мы писали, что в Петербурге лже-электрики ограбили пенсионерку на 150 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV