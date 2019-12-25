Осенью петербуржцы стали больше конфликтовать

Служба медиации получила 144 просьбы разрешить ссору.

Осенью петербуржцы стали больше ссориться. К таким выводам пришли специалисты городской службы медиации Центра "КОНТАКТ", к которым в сентябре, октябре и ноябре обратились 144 раза с просьбой разрешить конфликт.

Отмечается, что летом подобных заявок было только 116, большую часть осенних же конфликтов составили семейные. Специалисты заявили, что на выросшее количество ссор повлиял выход с самоизоляции, смена режима или стиля жизни, начало учебного года, а также сама осенняя пора, которая часто сопровождается хандрой и плохим настроением. Работники службы медиации призвали обращаться к ним за организацией переговоров и консультациями, специалисты смогут помочь с конфликтами супругов и сожителей, родителей и детей, коллег, конфликтами с уголовными делами и в образовательных учреждениях.

Ранее мы рассказывали, что порезавший коллегу ремонтник отправится в колонию на четыре года.

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