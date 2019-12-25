Осенью на военную службу призовут 3 000 петербуржцев

Призыв обсудили на заседании правительства.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что в Петербурге на военную службу в октябре-декабре текущего года призовут три тысячи человек, передает корреспондент Piter.TV.

Установленную норму призыва обсудили на на заседании правительства. Доклад по вопросу представил военный комиссар города Сергей Качковский. Он раскрыл особенности призыва этого года и задачи, которые были поставлены на осень. Отмечается, что 60% из трех тысяч призывников направят в режимные части. 300 человек должны иметь военно-учетную специальность и не менее 500 иметь высшее образование.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области