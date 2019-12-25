Осенью 2022 года на СТС запустят мультсериал "Отель у овечек"

Новый проект рассчитан на аудиторию 3-6 лет.

Холдинг "СТС Медиа" и "Студия Метрафильмс" объявили о запуске нового совместного проекта – мультсериала "Отель у овечек". Премьера состоится на СТС осенью 2021 года. Об этом сообщила Piter.TV пресс-служба телеканала.

Автор мультсериала Дмитрий Высоцкий является режиссером главного анимационного хита СТС "Три кота". Новый проект рассчитан на аудиторию 3-6 лет. Первый сезон будет состоять из 52 серий по 5 минут. В производстве находятся сразу два сезона.

Сюжет расскажет о дружной семье овечек, которая открыла отель в своем старинном особняке. Овечка Белла и ее старший брат Беня будут знакомиться с новыми постояльцами и помогать родителям в свободное от игр и школы время. Дети так хотят превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, что часто попадают в комичные ситуации.

Ранее вышел первый трейлер спин-оффа "Истории игрушек".

Фото: пресс-служба СТС