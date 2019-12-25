В осеннюю смену в лагерях Ленобласти отдохнут более 10 тыс. школьников

Каждое учреждение подготовило для подопечных интересную программу.

В детских оздоровительных лагерях 47-ого региона начинается осенняя смена. На этот раз там отдохнут более 10 тыс. школьников. Об этом информирует пресс=служба комитета по образованию Ленобласти.

Каждое учреждение подготовило для подопечных интересную программу. Так, в центре "Россонь" пройдёт смена "Девять непридуманных историй от..." с квестами, театрализованными играми, спортивными состязаниями, мастер-классами и викторинами. Помимо этого, школьники смогут посетить кружки по робототехнике, 3D-моделированию, кружок танцев "Россоньские выкрутасы" и стать актёрами "Театра, где играют дети".

Лагерь "Маяк" в этом сезоне представит смену "Тайна третьей планеты". Ребята примут участие в интеллектуальных играх, квестах и весёлых стартах.

Ранее мы сообщили о том, что консервация храма началась в усадьбе Пятая Гора в Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета образования Ленобласти