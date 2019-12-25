Консервация храма началась в усадьбе Пятая Гора в Ленобласти

Мероприятия по консервации проходят в рамках госконтракта: благодаря этому, их будет возможно завершить до середины 2024 года.

В деревне Пятая Гора в Волосовском районе Ленинградской области консервируют храм. О ходе работ сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Цой.

На данный момент стартовали работы по разбору руинированных элементов кладки и их складированию. Также специалисты укрепят несущие конструкции церковного сооружения. Первоочерёдное внимание уделят колоннам и сводам. Кроме того, рабочие сконструируют силовые леса и временную кровлю с опорами.

Как уточнил зампред правительства региона, мероприятия по консервации проходят в рамках госконтракта: благодаря этому, их будет возможно завершить до середины 2024 года. Однако в начале работ был отстранён субподрядчик, поэтому произошла небольшая задержка, отметил Цой. Ситуация находится на контроле Минкульта РФ.

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Фото: ВКонтакте / Владимир Цой