В Петергофе назвали даты осеннего праздника фонтанов

Для гостей приготовили мультимедийное шоу "Пётр Первый. Человек-история".

В музее-заповеднике "Петергоф" назвали даты, которые планируется отвести для проведения осеннего праздника фонтанов. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Торжества будут проходить 2 дня подряд — 23 и 24 сентября с 21:00. В программе заявлена премьера мультимедийного шоу "Пётр Первый. Человек-история". Оно будет посвящено не только великому российскому императору, но и становлению музейного дела в стране.

Как добавили представители Петергофа, фонтаны Нижнего парка в этом году закроют 16 октября.

Ранее мы сообщили о том, что из-за аномальной жары музеи "Петергофа" меняют режим работы.

Фото: Piter.TV