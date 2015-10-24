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Из-за аномальной жары музеи "Петергофа" меняют режим работы
Сегодня, 21:40
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Из-за аномальной жары музеи "Петергофа" меняют режим работы

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Парки продолжают работу в прежнем режиме.

В связи с аномальной жарой в Петербурге все музеи и кассы ГМЗ "Петергоф" закрываются на час раньше. Об этом рассказали в официальной группе музея. 

Парки продолжают работу в прежнем режиме. Оранжереи в Ботаническом саду БИН РАН работают по обычному расписанию. Добавим, что людям, чувствительным к высоким температурам и повышенной влажности, а также маленьким детям, их посещение не рекомендуется.

Ранее в Тихвинском районе собираются заняться обустройством дорог. На создание инженерной инфраструктуры готовы потратить 56,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, музеи, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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