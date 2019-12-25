Петербург стал одним из самых востребованных регионов РФ для осеннего отпуска

Примечательно, что 15% соотечественников не собираются уезжать куда-то во время отпуска.

Петербург оказался самым популярным российским регионом для осеннего отпуска граждан страны. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса SuperJob.

Примечательно, что 15% соотечественников не собираются уезжать куда-то во время отпуска. Ещё 6% отдохнут на даче, а за границу собираются только 3%. Остальные 70% россиян не будут брать отпуск осенью.

Средний доход путешественников по РФ составляет 80 тыс. рублей. За границу едут граждане с доходом от 50 тыс. Помимо Петербурга, в списке популярных направлений оказались Краснодарский край, Северный Кавказ и Казань, Беларусь, Турция и Египет.

Ранее мы сообщили о том, что максимальный кредитный рейтинг на уровне ААА подтвердили Петербургу.

Фото: Piter.TV