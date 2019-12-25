Максимальный кредитный рейтинг на уровне ААА подтвердили Петербургу

Кроме того, прогноз выдачи кредитов по национальной рейтинговой шкале в Петербурге оценили как "стабильный".

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Северной столицы на самом высоком уровне ААА (RU). Об этом сообщила пресс-служба городского комитета финансов.

Кроме того, прогноз выдачи кредитов по национальной рейтинговой шкале в Петербурге оценили как "стабильный". Высокий кредитный рейтинг эксперты объясняют хорошим уровнем развития экономики города, сбалансированной бюджетной структурой, а также низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности.

Добавим, что под "стабильным" прогнозом подразумевается большая вероятность стабильности места города в рейтинге в ближайшие 12-18 месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в списке регионов-лидеров по качеству рынка труда.

Фото: Piter.TV