Осенний лагерь для молодых мам пройдет в Петербурге

Mamacamp с Mamainsuccess направлен на обучение молодых мам основам проектного управления, маркетинга и финансового планирования.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что в Петербурге открыли Осенний лагерь для молодых мам. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Проект получил название Mamacamp с Mamainsuccess. Отмечается, что он нацелен на обучение молодых мам основам проектного управления, маркетинга и финансового планирования.

Это мероприятие является выездным. Участницы пройдут курс проектного менеджмента "От слов к делу".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошёл в список самых популярных городов для путешествий на школьные каникулы.

Фото:pixabay