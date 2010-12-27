В Петербурге осенью обустроят новые велодорожки

К концу 2018 года в Петербурге будет уже 115 километров велосипедных дорожек. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
Два новых маршрута будут открыты к середине октября. На нечетной стороне набережной Карповки пройдет дорожка протяженностью 700 метров (от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта). На Приморском проспекте, Северной и Южной дорогах появится дорожка длиной 4,7 километра, в состав войдет Морской проспект – Парк 300-летия.
Всего на 2018 год запланировано создание 6 велосипедных маршрутов (34 километра):
– наб. р. Фонтанки (четная и нечетная стороны);
– наб. р. Карповки (нечетная сторона);
– Морской пр. – Парк 300-летия;
– пр. Культуры – ул. Харченко до Кантемировской ул.;
– пр. Юрия Гагарина – ул. Типанова – пр. Славы до Софийской ул.;
– Бухарестская ул.
Таким образом, на конец 2018 года в Петербурге будет уже 115 километров велосипедных дорожек.
Велодорожки в центре Петербурга стали причиной серьезных конфликтов.
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