В Петербурге осенью обустроят новые велодорожки

Два новых маршрута будут открыты к середине октября.

К концу 2018 года в Петербурге будет уже 115 километров велосипедных дорожек. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Два новых маршрута будут открыты к середине октября. На нечетной стороне набережной Карповки пройдет дорожка протяженностью 700 метров (от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта). На Приморском проспекте, Северной и Южной дорогах появится дорожка длиной 4,7 километра, в состав войдет Морской проспект – Парк 300-летия.

Всего на 2018 год запланировано создание 6 велосипедных маршрутов (34 километра):

– наб. р. Фонтанки (четная и нечетная стороны);

– наб. р. Карповки (нечетная сторона);

– Морской пр. – Парк 300-летия;

– пр. Культуры – ул. Харченко до Кантемировской ул.;

– пр. Юрия Гагарина – ул. Типанова – пр. Славы до Софийской ул.;

– Бухарестская ул.

Таким образом, на конец 2018 года в Петербурге будет уже 115 километров велосипедных дорожек.

Велодорожки в центре Петербурга стали причиной серьезных конфликтов.

Фото: pixabay.com