Велодорожки в центре Петербурга стали причиной серьезных конфликтов

В конце июля на набережной Фонтанки пешеход сделал замечание хозяину автомобиля, припаркованного на велодорожке. Встреча двух петербуржцев закончилась дракой.

На дорогах Петербурга появилась новая разметка, которая по мнению создателей, должна была решить давно назревший велосипедный вопрос. Велодорожки в центре города нарисовали прямо на проезжей части, но расшифровать истинный смысл этих линий оказалось под силу далеко не всем водителям, и благое начинание обернулось настоящей линией фронта, где столкновения происходят регулярно. В конце июля на набережной Фонтанки пешеход сделал замечание хозяину автомобиля, припаркованного на велодорожке. Встреча двух петербуржцев закончилась дракой.

Когда велосипедист ему объяснял, из машины по соседству выскочили несколько молодых людей, которые накинулись с кулаками на пешехода и его друга и довольно жестоко его избили. Павел Хусу, активист велодвижения.

Противоречие закона и реальности попросту не оставляет выбора. Импровизированная забота о велосипедистах обернулась уменьшением места для парковки в городе, но реальная потребность побеждает даже страх получить штраф в три тысячи рублей. Ездить по такой велодожке не может даже самый смелый велосипедист.

Велодорожка реальный, а не виртуальный объект городской инфраструктуры. Может быть, поэтому у наших ближайших соседей, где для велосипедистов отдельную от пешеходов и автомобилей трассу строят, а не рисуют, таких шумных конфликтов не возникает. Впрочем, и уровень культуры участников движения в тех странах далек от петербургского.

Эта повальная велосипедизация города, которая приводится в последнее время, она лишь создает атмосферу социального напряжения и взаимной нелюбви – потому что занимается парковочное пространство, которого и так мало. <…>. Мы всегда и везде говорим и предлагаем, что нужно рационально и взвешенно, и продуманно, с учетом статистики, с учетом прогнозов транспортного планирования размещать эти велодорожки, да и не только велодорожки - знаки, перекрестки и так далее. Если мы будем лепить их где попало, то это не значит, что для города это будет хорошо. Станислав Данилов, автоэксперт.

Видео: Youtube, Piter.TV.