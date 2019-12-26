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Ортопед назвал способ улучшить сон при помощи матраса
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lesjasap

Ортопед назвал способ улучшить сон при помощи матраса

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Специалист дал советы по выбору матраса для хорошего сна.

Эксперт назвал способ улучшить сон. Об этом врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал в интервью для радио Sputnik. Директор центра реабилитации Первого МГМУ объяснил, что позитивное воздействие на сон окажут правильно подобранный матрас и его корректное использование.

Эксперт заметил, что слишком мягкий или продавленный матрас может испортить сон. Неравное полотно скажется на изменении позы во время сна, приведет к искривлению позвоночника, появлению болей в спине и состояния "разбитости" утром. Также это может привести к появлению синдрома хронической усталости.

В какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии

Константин Терновой, директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова

Ортопед посоветовал выбираться для сна максимально жесткий матрас, а также периодически его переворачивать, чтобы не образовывались "пролежни".

Как часто это надо делать - это зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются

Константин Терновой, директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова

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Теги: ортопед, сон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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