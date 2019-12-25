Идеальный матрас для петербуржца: какой он?

В последние годы россияне стали больше задумываться над таким понятием, как здоровый и комфортный сон. И это правильно, ведь полноценный отдых в спальне – это основа жизни. А основа ночного отдыха – это правильно подобранный матрас.

К сожалению, "идеального матраса" для всех и каждого не существует. Во-первых, из-за индивидуальных предпочтений – кому-то нравится мягче, кому-то жестче. Во-вторых, из-за возрастных, физиологических и других особенностей строения тела. В-третьих – из-за места жительства, то есть, географии. Да, вы не ослышались, для разных регионов страны оптимальны разные модели матрасов.

Мы попытались учесть особенности климата Санкт-Петербурга, чтобы подобрать те качества, которые должны быть в матрасе каждого жителя Северной столицы.

Натуральная шерсть или мягкие наполнители

Начнем с климатических нюансов, к которым привыкли все петербуржцы – это относительно продолжительная, промозглая осень-зима, и прохладная весна. Чтобы пережить прохладный сезон и спать с комфортом обратите внимание на матрасы или наматрасники с шерстью. Для этих целей используется шерсть овцы-мериноса, этот материал теплый и приятный на ощупь. Если вы не хотите видеть шерсть в своей постели, но все равно хочется тепла, обратите внимание на мягкие модели матрасов. У них больше площадь контакта с телом, чем в жестких, поэтому они лучше согревают. Не беспокойтесь об осанке — даже мягкие модели матрасов из качественных материалов или с блоком независимых пружин в основе конструкции достаточно упругие. Они поддерживают тело, создавая ортопедический эффект, необходимый для здоровья опорно-двигательного аппарата.

А как же летом?

С другой стороны, Санкт-Петербург — это не Заполярье, где холодно почти все время. Шерсть – это хорошо, но летом на таком чехле будет банально жарко. Практика показывает, что майской весной и летом людям хочется спать на чем-то менее "обволакивающем". Обратите внимание на матрасы с уверенной, жесткой поддержкой, воздухопроницаемыми наполнителями и "летним" хлопковым чехлом.

Компромиссом для двух предыдущих пунктов станут двусторонние модели матрасов, которые еще называют "лето-зима". У них может быть, как чехол с двумя разными "температурными" сторонами, так и различающиеся наполнители с двух сторон. Например, мягкий латекс с одной и жесткий кокос с другой.

Материал "с памятью" поможет уснуть даже в период белых ночей

Белые ночи – это прекрасно. Особенно если у вас крепкий сон, и вы способны отправиться в царство Морфея, просто закрыв шторами окно и прикоснувшись головой к подушке. Не всем так повезло – для кого-то сумерки на улице или слишком яркий фонарь за окном – повод для бессонницы.

Расслабиться и избавиться от проблем со сном поможет специальный комфортный наполнитель с эффектом памяти: мемори-форм. Лучше всего его описывает слово "невесомость", ведь именно ее вы будете ощущать, лежа на таком матрасе. Побочные эффекты такого спального места: полное расслабление мышц и быстрое засыпание.

Источник: https://spb.mnogosna.ru/

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