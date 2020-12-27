Орнитолог рассказал, какие птицы прилетели на зиму в Петербург

Оказывается, снегири не прилетают на зимовку в Петербург.

Младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров рассказал Piter.TV, какие птицы прилетают на зимовку в Петербург и Ленинградскую область. Оказалось, все не так однозначно, например, снегири никогда не прилетают в наши края на зиму, они живут здесь круглый год.

У нас не так много видов птиц, которые регулярно появляются в зимнее время, многие почему-то думают, что к таким птицам можно отнести снегирей, но снегири встречаются в Петербурге и Ленобласти круглогодично, они у нас гнездятся. Действительно, снегири в это время года становятся более заметны, они образуют стаи и на голых ветвях без листьев ярко-красные самцы видны гораздо лучше. Младший научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Петров

Орнитолог рассказал, что к зимним видам птиц можно отнести свиристелей и чечеток, их, в отличие от снегирей, практически невозможно встретить летом на Северо-Западе. Полную версию интервью с орнитологом можно посмотреть здесь.

Видео: Piter.TV

Фото: Pixabay