Орловские киберполицейские вычислили трёх юношей, оформлявших займы на граждан без их ведома

В МВД раскрыли схему, по которой аферисты получали доступ к личным кабинетам на "Госуслугах" россиян.

Российские правоохранительные органы на территории Орловской области вычислили трёх юношей, оформлявших займы на граждан без их ведома. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. По данным полиции, в период с июля 2023 года по май текущего года местные жители 2005 и 2006 годов рождения приобретали SIM-карты, а затем вычисляли, какие номера ранее использовались для регистрации на Едином портале государственных услуг.

Далее сообщники, используя абонентские номера, взламывали чужие учётные записи и получали доступ к полным личным данным их владельцев. пресс-служба МВД РФ по региону

После этого мошенники оформляли через сайты различных микрофинансовых организаций кредиты на россиян, сведения о которых получили преступным путём. Для зачисления займов подельники указывали реквизиты подконтрольных им банковских счетов. Суммы похищенных денежных средств варьировались от трёх до 20 тысяч рублей. В отношении мужчин ведется расследование по части 1 статьи 272 и статьи 159 УК РФ. Фигуранты подозреваются в причастности к 35 криминальным эпизодам. В большинстве случаев пострадали жители Орловской области,но также есть жертвы в Московской и Брянской областях, Калининграде. Злоумышленники выпущены под подписку о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа