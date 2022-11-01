За денежное вознаграждение мигрантам выдавались сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ.

В ХМАО-Югре полицейские задержали четверых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в местном учебном центре с помощью нанятой работницы одного из вузов проводили фиктивное тестирование иностранцев. За денежное вознаграждение мигрантам выдавались сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ. Эти документы использовались ими для постановки на миграционный учет.

Всего таким образом сертификаты незаконно получили свыше 250 граждан государств ближнего зарубежья. По адресам проживания задержанных провели обыски и изъяли документы, мобильные телефоны, компьютеры. Возбуждено уголовное дело. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Якутии задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА