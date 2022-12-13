Краснокнижный орлан-белохвост прилетел на Финский залив

Размах крыльев одной из самых крупных хищных птиц в России достигает 2,5 м.

В связи с аномально тёплой погодой в январе на Финский завис под Петербургом наведался орлан-белохвост. Хищная птица считается одной из самых крупных представителей своего отряда в РФ, оно занесено в Красные книги Ленобласти и всей страны. Кадры с орланом опубликовал в соцсетях биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что размах крыльев белохвоста может достигать до 2,5 м. Также его отмечает от соплеменников массивным жёлтым клювом. Охотится хищник на других птиц, а также на рыбу, что особенно удобно сейчас с учётом подтаявшего льда.





Также Глазков отметил, что учёны насчитали около 30 пар орланов-белохвостов, которые гнездятся в 47-ом регионе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков