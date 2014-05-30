Оркестр исполнил классику для пассажиров метро Петербурга

Классическая музыка прозвучала на станции "Горный институт".

В Санкт-Петербурге 24 декабря на станции метро "Горный институт" состоялся предновогодний концерт классической музыки, который исполнил оркестр "Классика" под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова.

Живая музыка прозвучала днем на одной из самых глубоких станций петербургского метрополитена. Для пассажиров были исполнены фрагменты произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского и Иоганна Штрауса. Концерт под названием "Следующая станция — Классика!" начался около 15:00 и прошел непосредственно на платформе станции "Горный институт". Выступление продолжалось около 30 минут и собрало значительное количество слушателей.

Музыкальное выступление привлекло внимание пассажиров разных возрастов. Часть присутствующих останавливалась, чтобы послушать оркестр, другие фиксировали происходящее на мобильные устройства. Организаторы мероприятия сообщили, что выбор репертуара был связан с историей станции и тематикой предновогоднего периода. Отец Петра Чайковского являлся выпускником Горного института, Моцарт был одним из любимых композиторов Чайковского, а произведения Штрауса традиционно ассоциируются с новогодними концертами.

Фото: freepik