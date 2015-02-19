Симфоническое Pink Floyd Show состоится 13 ноября в 20:00 в Клубе А2

Симфоническое Pink Floyd Show от Amadeus Concerts — лучшее трибьют шоу в России по мнению опытных зрителей и специалистов из индустрии. Создателям удалось выйти за грань банального трибьюта с оркестром и показать зрителю своё прочтение бесконечно красивой вселенной Pink Floyd.

Символизм и театральность всегда присутствовали в музыке пионеров психоделического рока. Тонкой нитью в музыкальном повествовании проходит то комичная, то драматичная линия главного персонажа. Пантомима увлекает зрителей ассоциациями с любимыми композициями ещё до того, как прозвучат их первые аккорды.

На сцене вас ждут: Оркестр 300-летия Санкт-Петербурга, блестящие академические, эстрадные и рок-музыканты, великолепные оперные голоса и утонченная хореография. Шоу сопровождают лучшие в России художники по свету и идеальный звук в зале, который позволит насладиться шоу во всей красе. Ну и, конечно же, забота о зрителях от Amadeus Cоncerts — одного из самого клиентоориентированного концертного агентства в стране.

Генеральный продюсер и постановщик шоу — Дмитрий Лобов — он же композитор, вокалист и лидер проекта "Звук Света", заложил в фундамент шоу всю свою любовь к музыке.

Эстеты и поклонники, не пропустите! Вас ждёт не "кавер-вечеринка", а нечто гораздо большее. Когда у нас спрашивают, "как вам удалось сделать такое шоу?", мы отвечаем: "секрет прост — мы тоже очень любим Pink Floyd".

Возрастной ценз 6