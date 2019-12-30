Оргкомитет проверит готовность Петербурга к Евро-2020 в начале февраля

Эксперты УЕФА и Оргкомитета Евро-2020 в начале февраля приедут в Петербург с заключительным инспекционным визитом.

Делегация обсудит готовность стадиона и других объектов для чемпионата Европы по футболу. В нее войдут специалисты по проведению соревнований, транспорту, логистике, безопасности, IT, деятельности волонтеров и другим направлениям. Визит запланирован на 4-6 февраля.

Напомним, Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020. Соревнования пройдут в 12 городах Европы. В Петербурге пройдут четыре матча. Болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей.

Фото: Piter.TV