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Оргкомитет проверит готовность Петербурга к Евро-2020 в начале февраля
Сегодня, 18:15
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nadezhda_sib

Оргкомитет проверит готовность Петербурга к Евро-2020 в начале февраля

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Матчи пройдут на "Газпром Арене".

Эксперты УЕФА и Оргкомитета Евро-2020 в начале февраля приедут в Петербург с заключительным инспекционным визитом. 

Делегация обсудит готовность стадиона и других объектов для чемпионата Европы по футболу. В нее войдут специалисты по проведению соревнований, транспорту, логистике, безопасности, IT, деятельности волонтеров и другим направлениям. Визит запланирован на 4-6 февраля. 

Напомним, Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020. Соревнования пройдут в 12 городах Европы. В Петербурге пройдут четыре матча. Болельщики смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни матчей. 

Фото: Piter.TV 

 
Теги: евро-2020, оргкомитет, чемпионат европы по футболу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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