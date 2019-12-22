Органный концерт "Пятница 13"

В концертном зале Яани Кирик пройдет загадочный концерт "Пятница 13".
Но где же встретить пятницу 13, как не в лютеранской церкви Яани Кирик, под звуки органа ― самого страшного (шутим) инструмента на земле? Его звук может действительно внушать ужас, а может ― ощущение гармонии, красоты и блаженства.
заявляют организаторы.
На мероприятии вас ждет музыкальное исполнение на рояле, скрипке и органе. Классические произведения наполнятся мистическим смыслом.
Возрастное ограничение: 6+
Адрес: улица Декабристов, 54А
Фото: предоставлено организаторами
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