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Органный концерт "Пятница 13"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Органный концерт "Пятница 13"

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Мистический концерт в лютеранской церкви.

В концертном зале Яани Кирик пройдет загадочный концерт "Пятница 13". 

Но где же встретить пятницу 13, как не в лютеранской церкви Яани Кирик, под звуки органа ― самого страшного (шутим) инструмента на земле? Его звук может действительно внушать ужас, а может ― ощущение гармонии, красоты и блаженства.

заявляют организаторы.

На мероприятии вас ждет музыкальное исполнение на рояле, скрипке и органе. Классические произведения наполнятся мистическим смыслом. 

Возрастное ограничение: 6+

Адрес: улица Декабристов, 54А

Фото: предоставлено организаторами

Теги: лютеранская церковь, орган, органный концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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