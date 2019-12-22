Органный концерт "Пятница 13"

В концертном зале Яани Кирик пройдет загадочный концерт "Пятница 13".

Но где же встретить пятницу 13, как не в лютеранской церкви Яани Кирик, под звуки органа ― самого страшного (шутим) инструмента на земле? Его звук может действительно внушать ужас, а может ― ощущение гармонии, красоты и блаженства.

заявляют организаторы.