"Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст".

Организаторы проекта "Имена героев" извинились за фотографию Гитлера. Проект организовал торгово-развлекательный комплекс "Космос". Об этом рассказал руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.

Суть проекта в том, что желающие присылают историю подвига родственника-ветерана во время ВОВ с фотографией в группу в соцсети или на почту. После истории с фотографиями публикуются на большом экране ТРЦ "Космос", а также в социальных сетях.

Авторы проекта разместили фотографию молодого Адольфа Гитлера без усов вместе с историей воевавшего советского солдата. Фюрера назвали Владимиром Владимировичем Суминым, который сражался под Курском и под Москвой.

ТРЦ принёс извинения.

Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст. Фрагмент текста с извинениями

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