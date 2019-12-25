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Организаторы проекта "Имена героев" извинились за фотографию Гитлера
Сегодня, 17:41
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matveyvn

Организаторы проекта "Имена героев" извинились за фотографию Гитлера

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"Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст".

Организаторы проекта "Имена героев" извинились за фотографию Гитлера. Проект организовал торгово-развлекательный комплекс "Космос". Об этом рассказал руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.

Суть проекта в том, что желающие присылают историю подвига родственника-ветерана во время ВОВ с фотографией в группу в соцсети или на почту. После истории с фотографиями публикуются на большом экране  ТРЦ "Космос", а также в социальных сетях.

Авторы проекта разместили фотографию молодого Адольфа Гитлера без усов вместе с историей воевавшего советского солдата. Фюрера назвали Владимиром Владимировичем Суминым, который сражался под Курском и под Москвой.

ТРЦ принёс извинения.

Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст.

Фрагмент текста с извинениями

Ранее мы сообщали, что в "Балтийском доме" состоится онлайн-премьера ко Дню Победы. 

Теги: 9 мая, имена героев, победа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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