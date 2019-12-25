В четверг, 18 июня, стало известно о том, что организаторы парада в Петербурге объяснили отмену участия юнармейцев. Об этом заявил зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.
По словам Любченко, таким образом Смольный намерен оградить юных участников от возможной угрозы. Вероятно, речь идёт о риске заражения коронавирусом.
Напоним, что ранее было анонсировано участие в параде 140 юнармейцев.
Ранее мы сообщали о том, что из-за репетиции Парада Победы в центре Петербурга собрались пробки.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все