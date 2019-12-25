Организаторы концерта Канье Уэста опровергли слухи об отмене шоу в Петербурге

Проведение выступления в Петербурге согласовано, однако для его организации потребовалось предоставить дополнительные документы.

Концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, состоятся. Об этом сообщила в Telegram-канале генеральный директор Say Agency Анна Субчева.

Она отметила, что выступления отменять не будут. Изменилась лишь площадка мероприятия, легендарный рэпер выйдет на сцену "Газпром Арены". В своем обращении Субчева сослалась на то, что любой желающий может проверить ресурсы артиста или организаторов, которые не удаляют информацию о поездке Уэста в Северную столицу.

Мы планируем провести это мероприятие, мы его проведем. Анна Субчева, гендиректор Say Agency

Руководитель подчеркнула, что отменить мероприятие может само агентство или артист, а у концертной площадки таких полномочий нет. По словам Субчевой, из-за уникальности события потребовались дополнительные документы, часть из них уже готова и проходят проверку. После завершения этой процедуры "вопросы будут сняты".

Гендиректор Say Agency добавила, что одним из главных преимуществ "Газпром арены" является наличие крыши, которая защитит зрителей от возможной непогоды. Кроме того, в случае отмены концерта Канье Уэста всем покупателям вернут деньги.

Ранее мы сообщали, что Родион Газманов потребовал не пускать Канье Уэста с концертами в Петербург.

Фото: Piter.TV