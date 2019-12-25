Организаторы кинофестиваля "Окно в Европу" уточнили условия посещения

Все мероприятия, включенные в программу фестиваля, пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

С пятницы, 27 августа, в Выборге стартовал XXIХ Фестиваль российского кино "Окно в Европу". Организаторы уточнили условия посещения фестиваля и отметили, что все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По словам программного директора фестиваля Алисы Струковой, организаторы решили придерживаться принципиальной позиции: все гости и участники фестиваля, получая аккредитацию, предоставляют документы о вакцинации или ПЦР-тест. Также "Окно в Европу" будет открыто для зрителей, поэтому зрителям также нужно иметь при себе или сертификат о вакцинации, или ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до мероприятия, или справка о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, а также паспорт.

С программой можно ознакомиться на сайте фестиваля и купить билеты.

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Фото: официальный портал МО "Выборгский район"