Ленинградская область готовится к первому международному мотофестивалю Baltic Rally

На встрече будет присутствовать губернатор региона, президент мотоклуба "Дом" и представители фестиваля.

Ленинградская область начала подготовку к первому международному мотофестивалю Baltic Rally. В честь этого в последний день лета запланирована пресс-конференция организаторов, которая пройдет в Петербурге.

Участие во встрече примут губернатор Ленинградской области Александр Дрозденк, соорганизатор Baltic Rally, президент мотоклуба "ДОМ" Рамис Дебердеев и координатор мотофестиваля Baltic Rally Игорь Щербаков.

Фестиваль пройдет в Выборге с 3 по 5 сентября. К участию пригласили любители мотоциклов из России и зарубежья. Для гостей подготовили программу из более 40 активностей. Самым ярким станут "Памятный Мотополк" в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны и мотопарад "До Государственной границы".

Ранее мы писали, что мотофестиваль в Выборге станет частью "Серебряного ожерелья России".

Фото: страница Baltiс Rally в соцсети ВКонтакте