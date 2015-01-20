Организаторам нелегальной свалки в Гатчинском районе грозит до двух лет тюрьмы

Арендатор земельного участка в Пудости накапливал отходы вместо переработки.

Гатчинская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев фирмы ООО "КонцептЭко", арендующей земельный участок площадью 10 гектаров на территории Пудостьского сельского поселения для рекультивации отходов. Проведенная проверка показала, что на участке с кадастровым № 47:23:0439001:101 вместо переработки отходы различного класса опасности просто сваливаются стихийно и беспорядочно.

Прокуратура расценила такой подход к утилизации мусора как представляющий угрозу окружающей среде и здоровью граждан. Уголовное дело было возбуждено по статье 247 УК РФ - нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы.

По данным СПАРК Интерфакс, компания ООО КОНЦЕПТ ЭКО зарегистрирована 20.01.2015. Основным видом деятельности является обработка и утилизация неопасных отходов, дополнительные виды деятельности: сбор отходов, обработка и утилизация опасных отходов, строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Ранее стало известно, что за наводку на нелегальную свалку в Ленобласти жители региона будут получать награды.

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