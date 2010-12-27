Организатора нелегальной свалки в Шушарах обязали выплатить штраф

За загрязнение 1 000 квадратных метров земли самыми опасными отходами суд наказал злоумышленника небольшим штрафом.

Пушкинский суд Санкт-Петербурга рассмотрел на отрытом заседании дело в отношении местного жителя, который взял у государства в аренду земельный участок и устроил там свалку опасных веществ.

По информации объединенной пресс-службы судов города, мужчина в период с марта по декабрь в 2017 году нашел участок в поселке Шушары площадью около 1000 кв. метров и устроил на нем прием и размещение экологически опасных веществ 1-го класса опасности. Ядовитые отходы повлекли за собой отравление почвы и создали угрозу загрязнения окружающей среды.

Стоит отметить, что территория загрязнения находится на земельном участке неразграниченной государственной собственности. Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 50 тыс. рублей в доход государства.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что активисты вышли с одиночными пикетами против стройки ТЦ на костях блокадников.