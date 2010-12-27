Активисты вышли с одиночными пикетами против стройки ТЦ на костях блокадников

Неравнодушных горожан встретили провокаторы и полиция.

21 марта около старинного Фарфорового кладбища, огражденного забором, выстроились в одиночных пикетах в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" петербургская инициативная группа.

Активисты выстроились с плакатами красного цвета около забора, где раньше находился кинотеатр "Спутник". На бумаге были следующие послания: "Губернатор против стройки на кладбище", "Но в могилы блокадников вбивают сваи", "Как же так, господин Полтавченко?".

Однако не все прошло так гладко, как хотелось. С территории стройки вышли четыре мужчины, которые стали вырывать транспаранты. Один плакат им даже удалось порвать. Позже подошли сотрудники полиции.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржцы простились с ТЦ "Спутник". Здание кинотеатра "Спутник" было возведено в 1960 году на территории разоренного Фарфоровского кладбища. В 2013 году на месте здания и оставшегося кладбища хотели построить торгово-развлекательный комплекс, но люди через суд доказали существование захоронений. Из-за этого проект заморозили до сегодняшнего времени.

Вскоре после начала строительных работ активисты обратили внимание, что территория стройки оказалась намного больше заявленной. Позже Вишневский попросил Полтавченко проконтролировать стройку на Фарфоровском кладбище. Губернатор города заявил, что тоже против застройки на костях.

Фото: ВКонтакте / СОХРАНИМ ФАРФОРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ ОТ ЗАСТРОЙКИ