Вишневский попросил Полтавченко проконтролировать стройку на Фарфоровском кладбище

Общественный деятель обнаружил нарушения в постройке нового ТРК на месте старого кинотеатра.

Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский запросил внеочередную встречу в губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, чтобы обсудить с ним организацию независимого контроля за строительством торгово-развлекательного центра на месте недавно снесенного кинотеатра "Спутник".

Такая необходимость возникла по одной причине – сразу за бывшим кинотеатром начинается территория старого Фарфоровского кладбища. Градозащитник, побывав на месте стройки, заметил, что строительство нового ТРК вышло за пределы старого фундамента и фактически осуществляется на территории старинных захоронений.

27 января все городское начальство со скорбными лицами стоит на Пискаревском кладбище, клянясь в верности памяти жертв блокады. Лучше бы они стояли у Фарфоровского кладбища, не давая «Ликострою» Вагифа Мамишева (советника губернатора, кстати) строить на костях блокадниковю Борис Вишневский, депутат ЗаКса

В Службе госстрайнадзора главе фракции "Яблоко" ответили, что контроль за раскопками будут осуществлять сами за собой застройщик и подрядчик. По мнению депутата, этого нельзя допускать, так как застройщик заинтересован в сокрытии фактов, которые могут заморозить его деятельность.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что петербуржцы простились с ТЦ "Спутник". Здание кинотеатра было возведено в 1960 году на территории разоренного Фарфоровского кладбища. В 2013 году на месте здания и оставшегося кладбища хотели построить торгово-развлекательный комплекс, но люди через суд доказали существование захоронений. Из-за этого проект заморозили.