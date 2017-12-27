Петербуржцы простились ТЦ "Спутник"

В социальных сетях обсуждают что будет на его месте

18 января жители Санкт-Петербурга попрощались с эпохой, так как около станции метро "Ломоносовская" рабочие сносят ТЦ "Спутник" в котором, можно сказать, выросло целое поколение горожан.

Здание кинотеатра "Спутник" было возведено в 1960 году на территории разоренного Фарфоровского кладбища. В 2013 году на месте здания и оставшегося кладбища хотели построить торгово-развлекательный комплекс, но люди через суд доказали существование захоронений. Из-за этого проект заморозили.

В Марте 2017 года собственнику "Спутника" ОАО "Ликострой" служба строительного надзора выдала разрешение на строительство многофункционального торгово-развлекательного центра на месте кинотеатра. Отметили и то, что новое здание не затронет территорию бывшего кладбища.

Известно, что ТРЦ будет иметь высоту под 35 метров. В сети даже появились фотографии проекта.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни выступаю в поддержку постройки нового комплекса и радуются, что старое здание наконец-то сносят. Другие же наоборот, вспоминают, как в детстве ходили туда в кино.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург